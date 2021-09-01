Назван главный подарок Украине от Байдена

Выделение трех миллиардов долларов на восстановление украинской экономики стало главным подарком от администрации президента США Джо Байдена к визиту президента Украины Владимира Зеленского, этот поступок следует трактовать как жест доброй воли. Таким мнением в разговоре с порталом NEWS.ru поделился политолог и экономист Никита Масленников.
По его словам, Киев на протяжении длительного времени искал финансовой помощи у западных стран, но добиться каких-либо серьезных результатов на этом поприще не смог. При этом подарок от Вашингтона стал лишь «моральной компенсацией» Зеленскому за слишком долгий перерыв с кредитами и переоценивать его эффективность не стоит.
«В любом случае этих средств окажется слишком мало для реализации планов по трансформации макроэкономики страны. (...) Это всего лишь прагматичный сигнал, что Запад не бросит Украину в кризисной ситуации», — сказал Масленников.
Он добавил, что сейчас трансформация украинской экономики тормозится серьезными структурными проблемами и назвал основные драйверы ее роста не согласованными друг с другом. «От старой советской модели развития власти страны давно отказались, однако по поводу новой концепции местные власти до сих пор не пришли к единому пониманию», — отметил эксперт.
В рамках рабочего визита в США Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Цель плана — развитие человеческого капитала, озеленение украинской экономики и защита энергобезопасности страны. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.