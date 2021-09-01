Назван главный подарок Украине от Байдена

Выделение трех миллиардов долларов на восстановление украинской экономики стало главным подарком от администрации президента США Джо Байдена к визиту президента Украины Владимира Зеленского, этот поступок следует трактовать как жест доброй воли. Таким мнением в разговоре с порталом NEWS.ru поделился политолог и экономист Никита Масленников.

По его словам, Киев на протяжении длительного времени искал финансовой помощи у западных стран, но добиться каких-либо серьезных результатов на этом поприще не смог. При этом подарок от Вашингтона стал лишь «моральной компенсацией» Зеленскому за слишком долгий перерыв с кредитами и переоценивать его эффективность не стоит.

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«В любом случае этих средств окажется слишком мало для реализации планов по трансформации макроэкономики страны. (...) Это всего лишь прагматичный сигнал, что Запад не бросит Украину в кризисной ситуации», — сказал Масленников.

Он добавил, что сейчас трансформация украинской экономики тормозится серьезными структурными проблемами и назвал основные драйверы ее роста не согласованными друг с другом. «От старой советской модели развития власти страны давно отказались, однако по поводу новой концепции местные власти до сих пор не пришли к единому пониманию», — отметил эксперт.

В рамках рабочего визита в США Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Цель плана — развитие человеческого капитала, озеленение украинской экономики и защита энергобезопасности страны. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.