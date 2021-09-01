США и Украина продолжат попытки привлечь Россию к ответственности «за агрессию»

США и Украина вновь попытаются привлечь Россию к ответственности «за агрессию» к Киеву

США и Украина решили вновь продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Вашингтона и Киева.

Так, по мнению двух стран, Россия нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой. Москва якобы «нарушила это базовое правило» относительно Киева.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита президента Владимира Зеленского. На встрече с американским коллегой Зеленский был намерен обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Также Зеленский назвал США стратегическим партнером Украины и сторонником суверенитета и территориальной целостности страны.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.