В США началась встреча Байдена и Зеленского

В Вашингтоне начались переговоры президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте.

«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства», — написал Зеленский. Встреча лидеров двух стран проходит в Белом доме.

Также украинский президент поблагодарил Байдена за поддержку территориальной целостности Украины и «помощь в противодействии агрессии России». «Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», — написал Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что на встрече с американским коллегой намерен обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Также Зеленский назвал США стратегическим партнером Украины и сторонником суверенитета и территориальной целостности страны.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.