Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США

Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита президента Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.
«Вообще не было планов обсуждать Россию», — отметил Любченко, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее украинский президент заявил, что на встрече с американским коллегой намерен обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Также Зеленский назвал США стратегическим партнером Украины и сторонником суверенитета и территориальной целостности страны.
31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.