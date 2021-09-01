Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США

Первый вице-премьер Украины Любченко о переговорах в США: не было планов обсуждать Россию

Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко рассказал, что Россия не является предметом обсуждения на переговорах чиновников Украины и США в ходе визита президента Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Вообще не было планов обсуждать Россию», — отметил Любченко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинский президент заявил, что на встрече с американским коллегой намерен обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Также Зеленский назвал США стратегическим партнером Украины и сторонником суверенитета и территориальной целостности страны.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.