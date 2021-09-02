Зеленский назвал мощным совместное с Байденом заявление

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Джо Байденом заявил, что остался доволен своей поездкой в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Зеленский предположил, что журналистам уже удалось ознакомиться с совместным заявлением глав государств, которое они с Байденом представили по итогу переговоров. Украинский президент назвал его «достаточно мощным», однако добавил, что нужно понаблюдать за его реализацией «в деталях, в шагах, в конкретных результатах».

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Кроме того, лидер Украины оценил итоги диалога с американским коллегой. Зеленский выразил удовлетворение визитом в Белый дом: по итогу встреч будут подписаны более 20 документов. Среди прочего Байден выделил земельную и судебную реформы, а также инфраструктурные изменения на Украине.

Впереди у Зеленского запланированы встречи с технологическими и цифровыми компаниями, в том числе с Apple. «Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке», — подчеркнул глава Украины.

1 сентября президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры, продолжавшиеся в Белом доме около двух часов. Лидеры государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», увидев в нем «угрозу энергетической безопасности Европы». Кроме того, страны приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. По словам Зеленского, у них с Байденом состоялся «нормальный мужской разговор».