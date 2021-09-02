Байден захотел от России действий в сфере кибербезопасности

США продолжают с Россией диалог в сфере кибербезопасности. Об этом заявила заместитель советника американского президента по национальной безопасности Энн Нойбергер на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

Согласно заявлению американских властей, президент США Джо Байден ожидает от Москвы действий в данной области. В Белом доме также отметили, что наблюдают снижение числа кибератак с требованием выкупа и рассчитывают на закрепление этой тенденции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у российских властей имеются данные о кибератаках с применением вирусов-вымогателей, а также о хакерах, которые стоят за ними. По словам Байдена, Россия знает, кто стоит за резонансными кибератаками, а также об их местоположении. «У меня был саммит с [президентом России] Владимиром Путиным. Я дал ему понять, что мы ждем, что российские власти привлекут преступников к ответу», — сказал Байден.

В последние годы популярность программ-вымогателей резко возросла — с их помощью хакеры шифруют компьютер жертвы и требуют плату за восстановление доступа. Но взлом крупного нефтепровода Colonial Pipeline в США в мае показал, что программы-вымогатели могут быть угрозой для критически важных инфраструктур. После этой кибератаки в прибрежных штатах Юго-Востока США начался дефицит бензина и дизельного топлива, а авиакомпания American Airlines отменила несколько рейсов из-за нехватки авиакеросина.