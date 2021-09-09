Путин посетит церемонию прощания с Зиничевым

Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, который 8 сентября погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края на 56-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что Путин планирует лично проститься с Зиничевым. Церемония пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похоронен министр будет в тот же день в Санкт-Петербурге.

Путин назвал личной утратой гибель Зиничева. Глава государства подчеркнул, что его с министром связывали долгие годы совместной работы, и он всегда знал, что на Зиничева можно положиться в любой ситуации как «на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня». Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что глава МЧС погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС, он погиб при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, уточняла, что министр кинулся спасать упавшего с обрыва оператора.