Путин назвал личной утратой гибель главы МЧС Зиничева

Путин: на главу МЧС Зиничева можно было положиться, его гибель — невосполнимая утрата

Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть главы МЧС Евгения Зиничева и назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Об этом в среду, 8 сентября, сообщается на сайте Кремля.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Он посвятил себя служению отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что его с министром связывали долгие годы совместной работы и он всегда знал, что на Зиничева можно положиться в любой ситуации — как «на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни. Он отметил, что глава МЧС был профессиональным, высокоответственным и преданным своему делу человеком.

8 сентября стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как сообщили в МЧС, глава ведомства погиб «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Позже главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. По ее словам, глава МЧС разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.