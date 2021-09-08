Шойгу прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», — прокомментировал министр, возглавлявший МЧС с 1994 по 2012 год.

Шойгу отметил, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным и преданным своему делу человеком. «Нам всегда будет его не хватать. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича, помнить, каким он остался в нашей памяти, нашей жизни, каким он был», — сказал глава Минобороны и выразил соболезнование родным, близким и коллегам Зиничева.

Ранее стало известно, что Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края в возрасте 55 лет. Как сообщили в МЧС, глава ведомства погиб «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Позже главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. По ее словам, глава МЧС разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.