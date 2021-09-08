Президенту России Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

8 сентября стало известно, что Зиничев погиб в возрасте 55 лет на учениях в городе Норильске Красноярского края. В МЧС уточнили, что министр умер «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

До этого на сайте МЧС появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Зиничев осмотрел ход строительства и обустройство прилегающей территории, пообщался с представителями подрядной организации.