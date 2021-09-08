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Путин направил телеграмму после гибели Зиничева

Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями после гибели главы МЧС Зиничева
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Фото: Evgeny Paulin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью руководителя ведомства. «Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о смерти главы МЧС.

8 сентября стало известно, что Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края. В МЧС уточнили, что министр умер «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

В свою очередь главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. По ее словам, министр разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что свидетелями случившегося стало множество людей.

Зиничеву было 55 лет. Он занимал пост главы МЧС с мая 2018 года.

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