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Вместе с Зиничевым погиб оператор съемочной группы МЧС

РБК: глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора
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Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора съемочной группы ведомства. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала уточнил, что сотрудник съемочной группы тоже погиб. Съемки проводились во время учений.

Ранее об этой же версии написала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее данным, оператор упал с края выступа и Зиничев прыгнул за ним, однако разбился о выступавший камень.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб на учениях в городе Норильск Красноярского края. В МЧС уточнили, что Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». О его смерти уже доложили президенту России Владимиру Путину.

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