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Глава МЧС России погиб на учениях

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая человека
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Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МЧС уточнили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека.

Утром в среду, 8 сентября, на сайте МЧС появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Также Зиничев пообщался с представителями подрядной организации.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Занял пост главы МЧС в мае 2018-го. Указом президента России от 21 декабря 2020 года ему присвоено воинское звание генерал армии.

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