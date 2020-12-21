Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву воинское звание генерала армии. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ подписан президентом 21 декабря.

Евгений Зиничев возглавляет МЧС с 18 мая 2018 года. В этом же году получил звание генерала-полковника. С 15 по 21 января 2020 года был исполняющим обязанности главы министерства.

В 1987-2015 годах Зиничев работал в органах государственной безопасности СССР и России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В следующем месяце занял должность заместителя директора ФСБ России.