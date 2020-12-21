Россия
 
Последние новости
Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев
В России заявили о снижении доверия к ОЗХО
В ВОЗ оценили опасность новой мутации коронавируса
Мусорщик обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь
Эксперт раскрыл способ знаменитостей скрывать второй подбородок на фото
У Booking.com возникли проблемы в России
Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса
ФСБ назвала провокацией расследование Навального
Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним россиянином
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву воинское звание генерала армии. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ подписан президентом 21 декабря.

Евгений Зиничев возглавляет МЧС с 18 мая 2018 года. В этом же году получил звание генерала-полковника. С 15 по 21 января 2020 года был исполняющим обязанности главы министерства.

В 1987-2015 годах Зиничев работал в органах государственной безопасности СССР и России. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В следующем месяце занял должность заместителя директора ФСБ России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда на 75-летие