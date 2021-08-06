Глава МЧС России призвал вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Охрану лесов необходимо вернуть с регионального на федеральный уровень. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, его слова приводит «Российская газета».

«На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов», — призвал Зиничев во время совещания по ситуации с паводками и пожарами в Магнитогорске.

Министр отметил, что по его мнению, пожары, бушевавшие в Челябинской области в июле, начались из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за сухих гроз. Кроме того, он сказал, что по фактам перехода огня на жилые дома возбуждены уголовные дела.

Ранее Зиничев предрек России увеличение количества и масштабов стихийных бедствий. Также он предложил переработать правовой механизм переселения людей, живущих в затапливаемых зонах.