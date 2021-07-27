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В МЧС предложили создать в каждом регионе оперштабы по предотвращению ЧС

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Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

В МЧС России предлагают создать оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций в каждом регионе страны. Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что создание региональных оперштабов поможет обеспечить единство управления во время ЧС. Руководить ими будут начальники территориальных органов МЧС России.

Кроме того, Зиничев добавил, что ведомство проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций — это позволит ускорить ее получение.

Ранее из-за засухи режим ЧС ввели в 39 муниципалитетах Свердловской области. По словам губернатора региона, фермеры сообщают ему о гибели урожая. Глава региона уточнил, что ущерб от засухи превышает четыре миллиарда рублей.

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