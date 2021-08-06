Путин поручил ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по созданию и внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, пишет «Газета.ru».

«У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты. Мы договаривались, что будет подготовлен проект закона о создании этой системы. Как идет здесь работа? Нужно его вносить и разработать как можно быстрее», — заявил глава государства. Он поручил это в связи с ускорившимся ростом среднегодовой температуры в России.

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что в ведомстве уже разработан данный законопроект, который должен будет пройти согласование в кабмине. Его планируется внести в Госдуму осенью. По словам министра, этот мониторинг поможет ученым в прогнозировании последствий климатических изменений. Сама система будет представлять из себя 140 станций с 30-метровыми скважинами и датчиками. Глава ведомства оценил данный проект в 1,7 миллиарда рублей.

Ранее Путин назвал причину наводнений и пожаров в некоторых регионах России. По его словам, в первую очередь в этом виновато глобальное изменение климата.