Санкт-Петербургу и Архангельску предсказали уничтожение из-за потопа

Российские климатологи предсказали уничтожение двух российских городов — Санкт-Петербурга и Архангельска — из-за глобального потепления. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин, изменение уровня воды в Мировом океане в следующем столетии грозит уничтожением крупных городов страны.

Проблема XXII века — подъем воды в Мировом океане. По худшим оценкам, на пять метров. Вопрос, как сохранить историческое наследие, возникнет для Петербурга и Архангельска Алексей Кокорин О причинах изменения климата

По мнению ведущего научного сотрудника, специалиста по природным катастрофам РАН Алексея Карнаухова, проблемы можно решить до их появления, если предпринять все возможные усилия по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

«У нас уже есть два региона в России, где наводнения регулярно повторятся — Северный Кавказ, на который влияет расположение гор, и Дальний Восток, подверженный смещению муссонных дождей», — сказал климатолог.

Чем опасны изменения климата для России

В пресс-службе специального представителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева рассказали, чем опасны последствия изменений климата для страны.

По словам Эдельгериева, глобальное потепление влечет существенный урон экономике России и других стран. Для страны это проявляется, в частности, в увеличении частоты опасных гидрометеорологических явлений, пожароопасности в лесах, таянии многолетней мерзлоты и сопутствующем этому разрушении инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают, что, если не удержать прирост температуры в пределах 1,5-2 градусов, некоторые последствия будут необратимы.

При этом двигаться в направлении низкоуглеродного развития необходимо всем странам сообща и коллективными способами Руслан Эдельгериев О последствиях изменения температуры

Позиция властей

В июне президент России Владимир Путин описал последствия глобального потепления для страны. По словам главы государства, на территории России изменения климата происходят даже быстрее, чем во всем остальном мире. «Правда, не только у нас, а вот на этой широте», — уточнил он.

Говоря о последствиях, российский лидер напомнил, что большая часть территории России находится в северных широтах и в условиях вечной мерзлоты. Если промерзшая земля начнет таять, то это может привести к серьезным экономическим последствиям. Кроме того, может произойти опустынивание территорий, в том числе тех, где сосредоточено сельхозпроизводство.

Президент отметил, что российские власти выполняют все обязательства, которые взяли на себя в рамках Парижского соглашения».

Он добавил, что правительство разработало планы реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным отраслям, включая строительство и дорожное строительство.