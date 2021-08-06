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Путин рассказал о сбоях в борьбе с паводками и пожарами

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Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о сбоях в борьбе с паводками и пожарами во время рабочей поездки в Челябинскую область. Видео опубликовано на YouTube-канале «Россия 24».

«Сбои имеют место быть, люди страдают и прежде всего мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны поговорить о том, что сделано для поддержки людей и насколько оперативно эти решения принимаются», — заявил Путин.

Президент добавил, что хотя система и нормативная база в подобных ситуациях отработана, однако каждый раз стихийные бедствия уникальны. Также он сказал, что у него есть вопросы к организации лесного хозяйства в регионе.

Глава государства прибыл в Челябинскую область, чтобы осмотреть пострадавшие от пожаров районы и провести совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий вместе с губернатором Алексеем Текслером.

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