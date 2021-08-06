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Путин поручил до 1 октября утвердить план по достижению национальных целей

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В план должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны.

Правительству также поручено принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития России, которые предусмотрены соответствующими указами главы государства. Доклады по ним должны быть представлены до 15 ноября 2021 года и до 15 июня 2022 года, далее — раз в полгода.

Администрация президента должна регулярно анализировать достижения целевых показателей национальных целей развития и реализацию мер по их достижению, в том числе по регионам и федеральным округам. Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 декабря 2021 года, до 1 июля 2022 года и далее — раз в полгода.

Путин также поручил до 1 октября утвердить стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости».

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