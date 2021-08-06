Путин поручил мониторить доходы бедных россиян

Президент России Владимир Путин поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки. Список поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в перечне поручений.

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В конце июля Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян. Согласно отчету, доходы граждан России выросли на 6,8 процента в годовом выражении. В первом квартале они снизились на 3,7 процента. Изначально падение оценивалось в 3,6 процента, но впоследствии ведомство пересмотрело данные.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что реальные располагаемые доходы россиян растут темпами в три процента. Речь идет о тех суммах, которые остаются в распоряжении людей после обязательных платежей, при этом оценка учитывает инфляцию.

В середине июля Путин поручил скорректировать цели по снижению уровня бедности в стране. «Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил глава государства, добавив, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что победить бедность в России можно за три-четыре года. Уровень можно снизить вдвое, уверен он, за счет адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан.