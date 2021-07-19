В правительстве рассказали о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян растут темпами в три процента. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС. Речь идет о тех суммах, которые остаются в распоряжении людей после обязательных платежей, при этом оценка учитывает инфляцию.

«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру — около трех процентов, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну», — указал Белоусов. Несмотря на это годовой показатель роста цен сейчас остается высоким, составляя 6,56 процента. По итогам года инфляция должна составить около пяти процентов, пояснил первый вице-премьер.

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Он указал также на важность ускоренного роста инвестиций. В этом году в рамках единого плана достижения национальных целей планировалось увеличить показатели на 3,9 процента, выйти удалось на уровень в 4,5 процента. «Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5 процента, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5 процента, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5 процентов и выше — 5,1-5,3 процента», — добавил Белоусов.

Он также оценил перспективы роста российской экономики, который, по его мнению, может превысить 3,9 процента по итогам года. Сходный показатель ранее 19 июля уже привел президент страны Владимир Путин, который указал, что рост ВВП в 2021 году приблизится к 4 процентам. Положительную оценку восстановлению экономики страны дал также премьер-министр Михаил Мишустин, отметив динамику инвестиций.

