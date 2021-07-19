Путин спрогнозировал рост российской экономики

По итогам года российская экономика вырастет на 4 процента, прогнозирует президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этом. Нужно использовать такие позитивные тенденция для повышения уровня жизни людей», — подчеркнул глава государства на совете по стратегическому развитию и проектам.

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Он также сообщил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года и составляет 4,9 процента. При этом президент подчеркнул, что это лишь средний статистический показатель, а в целом многие люди все еще испытывают трудности при трудоустройстве.

16 июля Путин также отметил, что Россия уже преодолела все экономические последствия пандемии. Принятые меры, по его

мнению, позволят уверенно перейти к увеличению основных экономических показателей в этом году. Министерство экономического развития в июле прогнозировало, что ВВП по итогам года вырастет на 3,8 процента. При этом ранее ведомство оценивало экономический рост в 2,9 процента, но более высокий показатель обеспечили улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса.