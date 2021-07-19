Российская экономика превзошла ожидания

Восстановление экономики России идет лучше ожиданий, есть положительная динамика в инвестициях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на совете по стратегическому развитию и проектам с президентом страны Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

«Эпидемия обострила проблемы, которые существовали в мировой экономике. Создала новые вызовы и риски для макроэкономической стабильности. И игнорировать их было бы неправильно, хотя наша экономика в условиях пандемии показала высокий уровень устойчивости», — сказал Мишустин. Он также отметил, что текущий уровень достижения показателей нацпроектов превзошел на 10 процентов уровень 2020 года.

По итогам года российская экономика вырастет на четыре процента, спрогнозировал ранее Путин. Он также сообщил, что уровень безработицы в стране практически вернулся к показателям 2019 года и составляет 4,9 процента. Президент подчеркнул, что это лишь средний статистический показатель, а в целом многие люди все еще испытывают проблемы при трудоустройстве.

В середине июля Путин уже отмечал, что Россия преодолела все экономические последствия пандемии. Принятые меры, по его мнению, позволят уверенно перейти к увеличению основных экономических показателей в этом году.