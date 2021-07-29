Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян во втором квартале 2021 года. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Согласно отчету Росстата, доходы граждан России выросли на 6,8 процента в годовом выражении. В первом квартале они снизились на 3,7 процента. Изначально падение оценивалось в 3,6 процента, но впоследствии ведомство пересмотрело данные.

6.8 процента составил рост реальных располагаемых доходов россиян в годовом выражении

Несмотря на это, по итогам первых двух кварталов этого года реальные располагаемые доходы населения остаются на 0,8 процента ниже аналогичного периода в 2019 году, когда на них не влияли негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса. Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходы человека с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных расходов.

Препятствия для роста

При этом ранее Центробанк назвал причину, которая может привести к падению доходов россиян. В регуляторе отметили, что рост кредитования, не подкрепленный расширением производства, способствует отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, разгону инфляции, падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан.

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Эксперты NielsenIQ и вовсе заявили, что из-за роста цен в магазинах россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду. Согласно подсчетам, за второй квартал индекс потребительского оптимизма в России вырос с 89 до 90 пунктов. При этом цифра меньше 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению и готовности тратить деньги. По мнению аналитиков, 71 процент россиян все еще продолжает экономить.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля российских заемщиков, которые хотят стать банкротами, увеличилась с 4-5 до 7 процентов. Отмечается, что около 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности. Из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход упал в среднем на 20-30 процентов.

Нерешенная проблема

На проблему низких доходов россиян обратил внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, наряду с этим в стране также не решен вопрос с бедностью, первичным звеном здравоохранения и изношенностью школьных зданий. В мае Путин пообещал повысить доходы россиян.

Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней Владимир Путин Президент России

Одной из мер, которая позволит повысить благосостояние населения, может стать увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч, отметил Путин. В таком случае, по его словам, рынок труда вернется к состоянию до пандемии коронавируса.