Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян во втором квартале 2021 года. Данные опубликованы на сайте ведомства.
Согласно отчету Росстата, доходы граждан России выросли на 6,8 процента в годовом выражении. В первом квартале они снизились на 3,7 процента. Изначально падение оценивалось в 3,6 процента, но впоследствии ведомство пересмотрело данные.
Несмотря на это, по итогам первых двух кварталов этого года реальные располагаемые доходы населения остаются на 0,8 процента ниже аналогичного периода в 2019 году, когда на них не влияли негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса. Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходы человека с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных расходов.
Препятствия для роста
При этом ранее Центробанк назвал причину, которая может привести к падению доходов россиян. В регуляторе отметили, что рост кредитования, не подкрепленный расширением производства, способствует отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, разгону инфляции, падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан.
Эксперты NielsenIQ и вовсе заявили, что из-за роста цен в магазинах россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду. Согласно подсчетам, за второй квартал индекс потребительского оптимизма в России вырос с 89 до 90 пунктов. При этом цифра меньше 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению и готовности тратить деньги. По мнению аналитиков, 71 процент россиян все еще продолжает экономить.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля российских заемщиков, которые хотят стать банкротами, увеличилась с 4-5 до 7 процентов. Отмечается, что около 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности. Из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход упал в среднем на 20-30 процентов.
Нерешенная проблема
На проблему низких доходов россиян обратил внимание и президент России Владимир Путин. По его словам, наряду с этим в стране также не решен вопрос с бедностью, первичным звеном здравоохранения и изношенностью школьных зданий. В мае Путин пообещал повысить доходы россиян.
Одной из мер, которая позволит повысить благосостояние населения, может стать увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч, отметил Путин. В таком случае, по его словам, рынок труда вернется к состоянию до пандемии коронавируса.