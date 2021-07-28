Инфляция в России оказалась нулевой

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля оказалась нулевой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве заявили о нулевом проценте инфляции за семь дней. При этом отмечается, что с начала июля инфляция составила 0,38 процента, с начала года — 4,59 процента.

По данным Росстата, за прошедшую неделю из продуктов питания сильнее всего подорожали шоколадные конфеты, вареная колбаса, сосиски и сардельки. Подешевели сильнее всего морковь, картофель, огурцы, помидоры.

Ранее в Центробанке заявили, что в 2021 году годовая инфляция в России, согласного базовому сценарию, составит 5,7-6,2 процента.

