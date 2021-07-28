Центробанк назвал причину для падения доходов россиян

Стремительный рост кредитования без расширения производственных возможностей страны приводит к появлению «пузырей» на рынках. Об этом говорится в документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», опубликованном Центробанком (ЦБ).

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Регулятор в росте кредитования, которое не подкреплено расширением производства, видит причину для отрыва стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, разгона инфляции, падения темпов экономического роста и реальных доходов граждан.

ЦБ считает, что стимулирование экономического роста только при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан и бизнеса. Важно наличие привлекательных для инвесторов направлений вложения средств и компаний с прозрачной стратегией и эффективной деятельностью, сказано в документе.

Высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры». Он призвал к скоординированным действиям в связи с ростом цен.