ЦБ призвал играющих на бирже россиян трудиться

В Банке России назвали главные риски, с которыми сталкиваются начинающие розничные инвесторы. О них рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) Сергей Швецов в ходе прямого эфира в соцсетях, сообщает ТАСС.

Одна из основных опасностей — неправильные ожидания граждан, многие из которых играют на бирже с целью быстро разбогатеть. «Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы — это не про инвестиции», — заявил Швецов. Он сравнил инвестиционную деятельность с предпринимательством и отметил, что для получения прибыли необходимо долго трудиться. Для быстрого обогащения он предложил инвесторам пойти в казино.

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Представитель ЦБ посетовал на недостаток знания и опыта у начинающих игроков и на поведение финансовых посредников, пользующихся этими пробелами инвесторов.

Также Швецов рекомендовал игрокам использовать пассивные стратегии инвестирования или передавать деньги в доверительное управление — в этом случае инвестор выбирает стратегию, а управляет капиталом профессионал.

На фоне популярности инвестиционных программ Центробанк стал уделять больше внимания этому направлению, чтобы обезопасить играющих на бирже россиян от денежных потерь.

В конце июля ЦБ рекомендовал банкам не заключать с клиентами договоры брокерского обслуживания в автоматическом режиме, поскольку такая практика может вводить игроков в заблуждение и нарушать их права.

В начале июня Сергей Швецов заявил, что отказался от идеи разрешать 12-летним детям торговать на бирже. Предложение, озвученное им на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), Швецов назвал «экспромтом».

