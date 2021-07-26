Россиян защитят от необдуманных инвестиций

Центробанк предпринял очередную попытку защитить россиян от необдуманных инвестиций, рекомендовав банкам не заключать с клиентами договоры брокерского обслуживания в автоматическом режиме. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора.

Рекомендации ЦБ относятся к банкам, которые одновременно представляют брокерские и депозитарные (по учету прав собственности на ценные бумаги) услуги. Нередко такие организации предлагают клиентам договоры о комплексном банковском обслуживании, причем заключают их «без прямого волеизъявления» граждан, отмечается в письме.

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«При этом клиенты не информируются о том, что договор комплексного банковского обслуживания является смешанным и включает в себя элементы договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора», — говорится в документе. Такая практика может вводить клиентов в заблуждение и нарушать их права, уверен ЦБ.

Таким образом, банкам рекомендуется заранее уведомлять клиентов о наличии в договоре комплексного обслуживания пунктов о брокерском и депозитарном обслуживании.

ЦБ активно реализует инициативы по защите неопытных инвесторов. С 2022 года они будут поделены на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. Последним будет закрыт доступ к ряду биржевых операций, в частности, к покупке и продаже рискованных активов, включая производные финансовые инструменты (деривативы).