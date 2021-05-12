Россиянам пообещали льготы в обмен на инвестиции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала россиянам льготы в обмен на инвестиции в фондовый рынок. Ее слова приводит РБК.
В частности, налоговые льготы могут быть введены для тех, кто инвестирует в акции компаний, выходящих на российские биржи через процедуру IPO (первичного публичного размещения бумаг).
«Хорошо, что стали возникать компании, в том числе не те, которые давно на рынке, на слуху, а те, которые быстро завоевывают рынок, и они выходят на IPO», — отметила Набиуллина, добавив, что ЦБ собирается поддерживать проявляющих интерес к IPO частных инвесторов и готов обсуждать меры такой поддержки с участниками рынка.
Одной из них может стать освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли (разницы между ценой продажи и покупки) от продажи акций, приобретенных во время IPO или в течение первого месяца после него. «Это все-таки привлечет, мне кажется, дополнительно инвесторов», — сказала Набиуллина.
Ранее правительство уже говорило о разработке мер стимулирования IPO на российском рынке. Помимо налоговых льгот для частных инвесторов, власти рассматривали возможность финансовой помощи выходящим на биржи компаниям.
Помимо этого, Набиуллина рассказала о другом возможном изменении, которое готовит ЦБ, — отмене налоговых вычетов при покупке акций иностранных компаний через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По действующим правилам держатели ИИС могут рассчитывать на одну из двух видов льгот: на освобождение от уплаты НДФЛ на весь полученный доход или на вычет из налоговой базы по НДФЛ внесенной на ИИС суммы (до 400 тысяч рублей в год).