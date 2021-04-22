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Россия упростит выдачу «золотых» виз для иностранных инвесторов

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах для иностранных инвесторов. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят», — сказал он, добавив, что правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал.

Также Решетников подчеркнул, что ключевой вопрос, который обсуждался, — это критерии, а именно — минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в стране. «На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций в 30 миллионов рублей», — заявил глава ведомства.

Второй механизм для получения вида на жительства, по словам Решетникова, это вложения в российскую недвижимость в размере 30 миллионов рублей.

В середине апреля в правительственной комиссии одобрили проект закона Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения российского гражданства в обмен на инвестиции. В случае одобрения законопроекта, инвесторы смогут получать вид на жительство (ВНЖ) В России, минуя разрешение на временное проживание (РВП). Аналогичная возможность будет предоставляться и всей семье вкладчика.

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