В правительстве одобрили идею давать иностранцам российские «золотые паспорта»

В правительственной комиссии одобрили проект закона Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения российского гражданства в обмен на инвестиции. Теперь идею о «золотых паспортах» должны поддержать в кабмине, а затем — в Госдуме, сообщает газет «Известия».

Так, в случае одобрения законопроекта, инвесторы смогут получать вид на жительство (ВНЖ) В России, минуя разрешение на временное проживание (РВП). Аналогичная возможность будет предоставляться и всей семье вкладчика.

«Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров», — пояснил газете член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, добавив, что такие люди часто привозят и новые технологии.

Заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов напомнил, что подобная практика популярна в США, на Кипре, в Венгрии, Испании. По его словам, средства, полученные от инвесторов, следует направлять в наиболее перспективные отрасти: машиностроение, самолетостроение или во внутренний туризм.

Об инициативе Минэкономразвития сообщалось в ноябре. Так, размер инвестиций, которые иностранный гражданин должен предоставить в обмен на ВНЖ, должен превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, самим вкладчикам были предъявлены некоторые условия.