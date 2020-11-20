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Иностранцам в России предложили давать «золотые паспорта»

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Министерство экономического развития России предложило выдавать иностранным гражданам аналог так называемых «золотых паспортов», то есть предоставлять им вид на жительство в обмен на инвестиции более 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По данным издания, для получения вида на жительство в России иностранцы должны будут выполнить несколько условий. В частности, им необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Можно владеть и иностранной организацией, однако в этом случае следует сделать инвестицию в 50 миллионов рублей, при этом компания должна работать хотя бы три года.

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Кроме того, иностранцы смогут внести 15 миллионов рублей в российский бизнес, не становясь при этом его акционерами. Однако такая компания должна просуществовать не менее трех лет, выплатить минимум шесть миллионов рублей налогов и взять на работу не менее 25 человек. Также иностранец может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, вложив в дело 10 миллионов рублей и трудоустроив десять россиян. В законопроекте прописано еще одно условие — иностранный гражданин должен на протяжении трех лет владеть российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

Как пояснил первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, принятие инициативы простимулирует иностранцев, заинтересованных во вложениях в российскую экономику, не создав при этом «ложных предпосылок к получению миграционного статуса».

Ранее стало известно, что россияне поспешили оформить «золотые паспорта» Кипра до 1 ноября, когда будет закрыта программа, позволяющая получить паспорт страны в обмен на инвестиции.

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