В России обсудят еще один запрет для чиновников

Для российских государственных и муниципальных служащих предложили ввести запрет на второе гражданство. Соответствующий законопроект был инициирован президентом России Владимиром Путиным в развитие норм обновленной Конституции, пишет «Парламентская газета».

Законопроект обсудят перед вторым чтением на заседании Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 8 апреля. Согласно документу, чиновники будут обязаны сообщать о наличии гражданства, а также о приобретении права на проживание за рубежом.

Ограничения также коснутся военных, сотрудников таможни, МЧС, ФСИН, МВД, СК России, депутатов, губернаторов, председателя Центробанка и других госслужащих.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на второе гражданство для государственных и муниципальных служащих. Как отмечается, согласно документу, лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, не смогут замещать ряд должностей. В частности, речь идет о должностях, которые предполагают доступ к информации, считающейся государственной тайной. Чиновники будут обязаны сообщать по месту службы об отказе от российского гражданства или получении иного документа, который подтверждает право на проживание за рубежом.