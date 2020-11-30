Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на второе гражданство для государственных и муниципальных служащих. Это следует из данных, размещенных на портале системы обеспечения законодательной деятельности в понедельник, 30 ноября.

Как отмечается, согласно документу, лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, не смогут замещать ряд должностей. В частности, речь идет о должностях, которые предполагают доступ к информации, считающейся государственной тайной.

Чиновники будут обязаны сообщать по месту службы об отказе от российского гражданства или получении иного документа, который подтверждает право на проживание за рубежом. При этом те госслужащие, кто не предоставит подтверждения отсутствия у них иностранного гражданства в течение полугода после вступления соответствующего законопроекта в силу, могут лишиться своей работы.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, ФСБ и Службу внешней разведки (СВР) о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента. Тогда он напомнил о недопустимости наличия иностранного гражданства у парламентариев и чиновников в соответствии с Конституцией.

Летом 2020 года Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками, которые, в частности, предполагали введение запрета на иностранное гражданство президенту, премьеру, его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.