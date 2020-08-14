ФСБ и СВР проверят депутатов Госдумы на иностранное гражданство

Госдума направит запросы в МИД, ФСБ и Службу внешней разведки (СВР) о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

«[Спикер Госдумы] Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР», — говорится в сообщении.

В конце июля Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Она также заключила, что дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции ЦИК.