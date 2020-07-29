Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Госдумы в среду, 29 июля.

«Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — приводит пресс-служба слова Володина. Он подчеркнул, что в соответствии с принятыми поправками к Конституции России такие обвинения являются серьезными.

В январе в Telegram-канале «Небожена» и издании «Экспресс-газета» появились публикации о том, что двойное гражданство якобы есть у сенатора Елены Мизулиной в Бельгии. В ответ на это член верхней палаты парламента заявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно», учитывая упоминание ее имени во всевозможных санкционных списках из-за «патриотической позиции». Следственный комитет России (СКР) подтвердил недостоверность этой информации.