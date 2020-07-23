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СКР прояснил вопрос о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

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Елена Мизулина
Елена Мизулина
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) подтвердил недостоверность информации о двойном гражданстве у сенатора Елены Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.

В результате проверки информации, распространенной в Telegram-каналах и СМИ, установлена недостоверность опубликованных сведений, говорится в ответе Главного следственного управления СКР по Москве. В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства распространения недостоверных сведений о Мизулине и причастных к их публикации лиц.

Распространение этой лживой информации является попыткой дискредитировать весь российский парламент, считает Мизулина.

21 мая сообщалось об обращении СКР в посольство Бельгии. В официальном запросе российского ведомства содержалась просьба о проверке связей сенатора с этой страной. Следователи также намеревались провести беседы с журналистами, чтобы узнать, как именно им удалось получить данные о якобы имеющемся у Мизулиной гражданстве Бельгии и кто стал их источником.

В январе в Telegram-канале «Небожена» и издании «Экспресс-газета» появились публикации, в которых сообщалось, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. В апреле стало известно, что Мизулина все же «обиделась на журналистов» и подала заявление о клевете. После этого СКР начал проверку соответствующих публикаций.

Мизулина стала сенатором от Омской области в сентябре 2015 года. Она известна как активный борец за нравственность и семейные ценности и против абортов. Кроме того, она стала одним из авторов законов о запрете гей-пропаганды и «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По неофициальным данным, ее сын живет за границей, в том числе бывает в Бельгии. Сенатор в связи с этим заявляла, что патриотизм определяется не местом жительства, а любовью к Родине.

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