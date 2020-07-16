В поправках Мизулиной нашли пункт о «прожившей пять лет в больнице девочке»

В пакете поправок, разработанных сенатором Еленой Мизулиной и другими членами Совета Федерации, нашли пункт, который был внесен туда из-за девочки, прожившей пять лет в больнице. Внимание на поправку обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Источник в Совете Федерации подтвердил изданию, что поправка связана с историей о девочке, которую оставили в перинатальном центре «Мать и дитя». Источник в правительстве при этом заявил, что практика оставления детей в медучреждениях не распространена в России — были единичные случаи, которые попадали в СМИ.

Поправка касается закона «Об охране здоровья граждан». Предлагается дополнить статью 54 «Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» пунктом, из которого следует, что если после окончания лечения за ребенком не вернулись родители или попечители, руководство учреждения должно временно защитить ребенка. Если ребенка отказываются забрать после завершения лечения, руководитель должен составить акт об оставлении и передать органам опеки. Родителям под расписку разъяснят последствия их решения, но они смогут его отозвать в течение месяца.

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К мерам временной защиты относятся передача его родственникам или воспитателям, или устройство в организацию социального обслуживания, объяснила адвокат «Правовой Инициативы» Ольга Гнездилова. Если ребенку меньше четырех лет, его должны будут устроить в медицинскую организацию. Гнездилова отметила, что подобные обязанности должны выполнять прокуратура и опека, а не врачи. В Минздраве РБК сообщили, что министерство сформирует позицию по законопроекту во время подготовки официального отзыва правительства.

Девочка из перинатального центра «Мать и Дитя» родилась недоношенной в 2014 году. Родители не забирали ее из учреждения, так как якобы опасались за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать девочку. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать ребенка. Мать девочки была уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью. В мае ребенка забрали в новую семью. Приемная мать рассказала, что при каждом предложении погулять, у девочки трясутся руки и она плачет. По ее словам, девочка мечтает побывать на море и каждый вечер спрашивает о поездке.