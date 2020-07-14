Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий лицам одного пола вступать в брак и усыновлять детей, сообщает РИА Новости.

Запрет также распространяется на тех, кто ранее сменил пол и после этого вступил в однополые отношения.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта — члены Совета Федерации Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе.

10 июля в Думу внесен проект закона об ограничении возможности опеки и полиции без суда изымать детей из семьи. Исключением станут только случаи, когда имеется реальная угроза жизни несовершеннолетнего.

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