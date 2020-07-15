Кремль отреагировал на идею запретить лицам одного пола вступать в брак

Представитель Кремля Дмитрий Песков предложил обратиться к члену Совета Федерации Елене Мизулиной по поводу предложения запретить лицам одного пола вступать в брак и усыновлять детей. Таким образом он отреагировал на идею сенаторов, передает ТАСС.

По его словам, некая формализация нового положения Конституции необходима. «А что касается именно этой инициативы в такой формулировке, то я вам предлагаю все-таки обращаться к Мизулиной», — сказал Песков.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий лицам одного пола вступать в брак и усыновлять детей. Запрет также распространяется на тех, кто ранее сменил пол и после этого вступил в однополые отношения.

10 июля в Думу внесли проект закона об ограничении возможности опеки и полиции без суда изымать детей из семьи. Исключением станут только случаи, когда имеется реальная угроза жизни несовершеннолетнего.

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