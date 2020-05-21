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Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, следователи направили официальный запрос в бельгийское диппредставительство, чтобы проверить, связана ли как-то Мизулина с этой страной. Также они планируют провести беседы с журналистами, чтобы узнать, как именно им удалось получить данные о якобы имеющемся у члена Совета Федерации гражданстве Бельгии и кто стал их источником.

В январе в Telegram-канале «Небожена» и издании «Экспресс-газета» появились публикации, в которых сообщалось, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. В ответ член верхней палаты парламента заявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно», учитывая упоминание ее имени во всевозможных санкционных списках из-за «патриотической позиции».

В апреле стало известно, что Мизулина все же «обиделась на журналистов» и подала заявление о клевете. После этого СКР начал проверку соответствующих публикаций.

Мизулина стала сенатором от Омской области в сентябре 2015 года. Она известна как активный борец за нравственность и семейные ценности и против абортов. Кроме того, она стала одним из авторов законов о запрете гей-пропаганды и «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По неофициальным данным, ее сын живет за границей, в том числе бывает в Бельгии. Сенатор в связи с этим заявляла, что патриотизм определяется не местом жительства, а любовью к Родине.

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Предыстория: Публикации о двойном гражданстве Мизулиной заинтересовали Следственный комитет
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