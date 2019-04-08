Сенатор Мизулина открестилась от нападок на йогу в СИЗО

Сенатор Елена Мизулина опровергла свой запрос в Генпрокуратуру с требованием запретить занятия йогой в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 8 апреля.

«Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более запретить йогу», — сказала Мизулина.

По ее словам, в ближайшее время она намерена обратиться в Роскомнадзор.

22 марта в газете «Московский комсомолец» появилась заметка о том, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность йоги в столичных изоляторах. В основу обращения легло письмо профессора-богослова Александра Дворкина. По его мнению, этот вид физической активности может привести к всплеску гомосексуализма в изоляторах.

В том же материале заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко предполагает, что сенатор хотела узнать, нет ли нарушений закона в проведении подобных занятий.

«Мы уверены: нарушений нет. Сам эксперимент по проведению йоги в столичных изоляторах №2 ("Бутырка") и №6 (женский) признан успешным. В планах службы распространить его на всю Россию», — подчеркнул он.

5 апреля «Московский комсомолец» сообщил, что после обращения Мизулиной занятия йогой в столичных СИЗО приостановили.

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