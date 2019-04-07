Потребовавший запретить йогу из-за мужеложства исследователь объяснился

Исследователь сект Александр Дворкин, потребовавший запретить йогу в СИЗО, обвинил своих оппонентов в сектантстве. По его словам, любители йоги выдернули его слова их контекста, чтобы продвинуть свои интересы. Его цитату приводит радиостанция «Говорит Москва».

Дворкин уточнил, что член ОНК Ева Меркачева «вырезала» его слова из контекста. По его словам, необходимо было проверить тренера и суть занятий.

«Такие вещи делать без проверки нельзя, особенно с такими зависимыми людьми как заключенные», — заявил Дворкин. Позднее он назвал защитника идеи преподавания йоги в изоляторе Алексея Меркулова «наркоманом кундалини-йоги».

Дворкину показалось подозрительным, что сама Меркачева также занимается йогой. «Кундалини-йога не запрещена на территории Российской Федерации, но это, безусловно, тоталитарная секта», — заметил он.

По мнению исследователя, йога несовместима с христианством. Также он подверг критике дыхательную гимнастику цигун: «И йога, и цигун — это поле для вербовки целого ряда сект», — заключил Дворкин.

Сейчас во всех столичных СИЗО занятия йогой приостановлены. Это произошло в результате обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. Поводом для этого стало письмо Дворкина, где тот сообщал, что йога провоцирует гомосексуальность. Суть послания Меркачева описала в статье, опубликованной Московским комсомольцем.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал решить вопрос с йогой в СИЗО. По его данным, занятия такой гимнастикой дают положительный эффект и сокращают число обращений к врачу среди арестованных. Также рассматривается вопрос о введении занятий цигуном.

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