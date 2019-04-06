Отмену занятий йогой в московских СИЗО объяснили опасностью мужеложства

Занятия йогой в столичных СИЗО приостановили после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. Как сообщает «Московский комсомолец», в основу обращения легло письмо профессора-богослова Александра Дворкина. В документе указывается, что позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение, а это может привести к гомосексуализму в изоляторах.

Газета приводит выдержки из имеющегося в ее распоряжении документа. В частности, а заключении указывается, что йогой в СИЗО занимались осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию, которые готовят и разносят пищу по камерам. Дворкин предположил, что другие заключенные откажутся принимать еду из рук геев, а это грозит голодными тюремными бунтами за решеткой.

Первые занятия йогой прошли в столичном СИЗО в 2018 году. Сначала в женском изоляторе №6, а затем в «Бутырке». Практика прошла под руководством профессионального тренера Алексея Меркулова. Начальник учреждения Сергей Телятников тогда говорил, что занятия позволили работникам и заключенным «расслабиться и избавиться от накопленного негатива».

С просьбой провести проверку в Генпрокуратуру Мизулина обратилась в конце марта 2019 года.

Дворкин — известный сектовед, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В 2014 году его заподозрили в работе по заказу. Тогда предпринимательница Елена Брессем рассказала «Ленте.ру» как бывший муж при помощи показаний Дворкина пытается отобрать у нее детей.

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