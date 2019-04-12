Во ФСИН рассказали о пользе йоги для профилактики самоубийств

Занятия йогой в московских изоляторах не только не привели к однополой любви среди заключенных, но даже спасали некоторых из них от «суицидальных мыслей». Об этом сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, передает ТАСС.

По его словам, за полгода занятий йогой в «Бутырке» и женском СИЗО-6 в Печатниках в ведомство не поступало ни одного заявления о смене ориентации. Он добавил, что йога помогла некоторым заключенным избавиться от суицидальных настроений.

«Бывает такое, когда ранимый человек впервые попадает в места лишения свободы и на него сразу все наваливается — отказываются родные, разводится жена, иногда лишается жилья. Всякое бывает, но когда несколько человек начали заниматься йогой, не скажу, что у них по-другому загорелись глаза, но буквально через 1-2 занятие у них поменялось отношение к миру», — заявил представитель ФСИН.

Ранее Максименко сообщал, что среди тех заключенных, которые занимались йогой, наблюдается резкое сокращение обращений к врачам за помощью. Он также добавил, что, помимо йоги, заключенным могут начать преподавать дыхательную гимнастику, цигун.

После обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру занятие йогой в московских СИЗО приостановили. В основу обращения легло письмо богослова Александра Дворкина, который утверждал, что подобная практика ведет к мужеложству. Мизулина же опровергла свой запрос в Генпрокуратуру с требованием запретить занятия, назвав ситуацию «типичным примером распространения фейковых новостей».

Занятия йогой в столичных СИЗО впервые провели в прошлом году. Сначала в женском изоляторе №6, а затем в «Бутырке». Практика прошла под руководством профессионального тренера Алексея Меркулова.

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