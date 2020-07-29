Стали известны имена депутатов в запросе о возможном двойном гражданстве

Имена Ирины Родниной, Вячеслава Фетисова, Александра Жукова и других есть в запросе в адрес Центризбиркома на проверку данных о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства у ряда депутатов, сообщил РИА Новости глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы Василий Пискарев, передает РИА Новости.

По словам Пискарева, обращение было направлено вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Однако Пискарев не стал называть имена депутатов, которые упоминаются в запросе комитета. «До окончания проверки это делать некорректно», — пояснил он.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.