Правительство поддержало запрет на иностранное гражданство для российских послов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности выступила в поддержку инициативы о введении запрета на иностранное гражданство для российских послов. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению властей, запрет также будет распространяться на вид на жительство в других государствах. Изменения обусловлены внесением поправок в Конституцию, согласно которым некоторые должностные лица не могут иметь иностранное гражданство или какие-либо документы, позволяющие постоянно проживать на территории другой страны.

Ранее сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Авторы инициативы предлагают распространить запрет и на представителей и постоянных наблюдателей от России при международных организациях.

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