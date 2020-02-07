Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство, пишет «Коммерсантъ».

В марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина была создана группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. Основной задачей группы стало привлечение в Россию как можно больше граждан — от пяти до десяти миллионов.

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В пресс-службе правительства подтвердили информацию о готовящихся изменениях. Речь идет о признании утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства.

В кабмине сообщили, что работа над законопроектом завершается, вскоре его согласуют с администрацией президента и направят в Госдуму.

В январе Путин заявил о необходимости на конституционном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности в России. По его словам, председатель правительства, министры, главы субъектов, судьи не могут иметь иностранное гражданство, ВНЖ или иной документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства.

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