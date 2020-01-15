Путин призвал законодательно закрепить требования к высшим чиновникам

В России необходимо на конституционном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в YouTube телеканал «Россия 24».

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента?

«Председатель правительства, министры, главы субъектов, судьи не могут иметь иностранное гражданство, ВНЖ или иной документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что к кандидатам на пост президента России следует предъявлять более жесткие требования. По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны.

Кроме того, российский лидер согласился убрать из конституции оговорку о президентстве два срока подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!