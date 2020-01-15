Путин призвал законодательно закрепить требования к высшим чиновникам

В России необходимо на конституционном уровне закрепить обязательные требования к высшим чиновникам, занимающим критически важные должности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Его трансляцию ведет в YouTube телеканал «Россия 24».
«Председатель правительства, министры, главы субъектов, судьи не могут иметь иностранное гражданство, ВНЖ или иной документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства», — сказал глава государства.
Также Путин заявил, что к кандидатам на пост президента России следует предъявлять более жесткие требования. По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны.
Кроме того, российский лидер согласился убрать из конституции оговорку о президентстве два срока подряд.